Индия успешно сбила находящийся на низкой околоземной орбите космический аппарат, таким образом став четвертой страной в мире, обладающей противоспутниковым оружием.

Как передает Лента.ру, об этом заявил в обращении к нации премьер-министр государства Нарендра Моди.

«Индия вошла в число космических сверхдержав после таких стран, как США, Россия и Китай. Наше противоспутниковое оружие успешно сбило аппарат на низкой околоземной орбите», — сказал чиновник.

По словам премьер-министра, уничтожение спутника, находящегося на высоте 300 километров, прошло «меньше чем за три минуты» после запуска ракеты, созданной Индийской организацией космических исследований и разработок (входит в министерство обороны страны).

Моди отметил, что испытания противоспутникового оружия не направлены против какой-либо страны и не противоречат действующему международному законодательству.

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