Украина не признает Голанские высоты территорией Израиля. Это следует из комментария официального представителя Министерства иностранных дел Украины Екатерины Зеленко, размещенного 26 марта на сайте МИД.

«Украина руководствуется Уставом ООН и выполняет решения Совета безопасности ООН. Вопрос Голанских высот неоднократно рассматривался Советом Безопасности ООН, принявшим соответствующие решения, в частности резолюции №242 от 1967 года, №465 от 1980 года, №497 от 1981 года», – отметила Зеленко.

В то же время Киев последовательно выступает «за достижение всеобъемлющего мирного урегулирования на Ближнем Востоке с учетом законных интересов безопасности Израиля», отмечается в комментарии.

«Направленные против Израиля акты террора со стороны движения ХАМАС, прежде всего, ракетные обстрелы израильской территории, которые несут смертельную опасность для гражданского населения, считаем абсолютно неприемлемыми. Призываем как Израиль, так и Палестину к максимальной сдержанности во избежание масштабного вооруженного конфликта», – заявила официальный представитель.

Minval.az