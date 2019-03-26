Решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты за Израилем противоречит международному праву, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

Президент США Дональд Трамп в понедельник подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщает РИА Новости.

«Никто и помыслить не мог, что в Америке придет (к власти) господин, который, вопреки международным положениям, в одностороннем порядке передаст экспроприатору территорию, принадлежащую другой стране», — приводятся слова иранского президента на его официальном сайте.

Minval.az