Следы взрывчатки найдены на большинстве обломков самолета Ту-154М экс-президента Польши Леха Качиньского, который разбился под Смоленском в 2010 году.

Как сообщает «Росбалт» со ссылкой на Gazeta Polska Codziennie, эксперты британской лаборатории Forensic Explosives Laboratory изучили более 200 образцов, переданных польской Нацпрокуратурой.

На обломках обнаружили следы тротила и других материалов для производства взрывчатых веществ. В настоящее время ожидаются результаты анализа еще из двух лабораторий.

Параллельно аналогичное исследование проводят эксперты в Италии и Северной Ирландии по запросу властей Польши, которые полагают, что причиной гибели самолета стал взрыв.

В авиакатастрофе 10 апреля 2010 года погибли президент Польши Лех Качиньский с супругой и еще 94 человека.

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