Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга во время пресс-конференции уведомил, что японские власти направили протест Республике Корея из-за планируемых Сеулом исследований морского дна в районе спорных островов Такэсима. Об этом сообщает РИА «Новости».

Генсек уточнил, что информация о готовящейся научной экспедиции поступила к японским властям от Национального океанографического исследовательского института Южной Кореи.

«Это [исследование] является неприемлемым в свете японской позиции по территориальной принадлежности островов Такэсима», — сказал Суга.

Он подчеркнул, что Япония направила южнокорейской стороне «решительный протест» в связи с готовящимися исследованиями.

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