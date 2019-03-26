Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан разрешил использовать один миллиард долларов на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает Associated Press.

Участок стены высотой примерно 5,4 метра будет располагаться в городах Юма и Эль-Пасо. Общая его протяженность составит около 91 километра.

Отмечается, что деньги также потратят на поддержку министерства внутренней безопасности, таможни и пограничного патруля, а также на установку освещения и строительство дорог в этих районах. Основное внимание уделят блокировке коридоров, через которые в страну поступает контрабанда и наркотики.

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