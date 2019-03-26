Правящее в секторе Газа движение ХАМАС объявило о взаимном прекращении огня с Израилем.

«Увенчались успехом усилия Египта по прекращению огня между оккупационными силами и фракциями сопротивления», — заявил официальный представитель движения Фаузи Бархум, передает РИА Новости.

Израильские бомбардировки стали ответом на ракету, которая ранее разрушила жилой дом в центре страны. В результате ранения получили семь человек, в том числе трое детей.

Израильтяне несколько часов наносили удары по территории анклава, откуда в ответ летели ракеты на приграничные районы страны.

В частности, израильская авиация атаковала офис главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

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