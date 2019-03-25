В село Галаджыг Исмаиллинского района Азербайджана сегодня впервые был подан газ.
Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на отдел по связям с общественностью ПО «Азеригаз».
В проведенном по этому случаю мероприятии приняли участие представители ИВ и общественности района.
Было отмечено, что газифицировано 655 домов жителей села.
Проведение в село газовой линии очень обрадовало его жителей. Выступившие на мероприятии жители села выразили за это признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.