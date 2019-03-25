Пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик после подписания президентом США Дональдом Трампом документа о признании Голанских высот за Израилем заявил, что позиция Организации по этому вопросу не изменилась, передает РИА Новости.

В понедельник Трамп подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами в ходе встречи с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

«Для генерального секретаря ясно, что статус Голан не изменился. Позиция ООН по Голанам отражена в соответствующих резолюциях Совбеза», — сказал он на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос.

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