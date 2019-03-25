Президент США Дональд Трамп подписал документ о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Декларация была подписана в присутствии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

«Это должно было произойти десятилетия назад», — сказал Трамп.

Ранее америнскаский лидер писал в Twitter, что настало время сделать такой шаг в интересах безопасности Израиля и региона в целом.

Голанские высоты до Шестидневной войны 1967 года были частью Сирии, затем две трети этой территории занял Израиль. Совбез ООН считает это незаконной аннексией и призывает Израиль вернуть высоты сирийцам.