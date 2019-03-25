Президент США Дональд Трамп официально признает в ближайшие пару часов суверенитет Израиля над Голанскими высотами, захваченными им у Сирии.

Об этом сообщил вице-президент США Майк Пенс, передает ТАСС.

Как уточнил Пенс, Трамп сделает данный шаг на переговорах с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

«Сегодня впервые за 52 года в присутствии премьер-министра Нетаньяху президент США официально признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами», — заявил заместитель руководителя администрации США, выступая в понедельник в Вашингтоне на заседании Американо-израильского комитета по общественным отношениям.

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