Совет мусульман Франции подал жалобу на социальную сеть Facebook и принадлежащий ей видеохостинг YouTube. Верующие недовольны распространением видео стрельбы в мечети в новозеландском городе Крайстчёрче.

Совет упрекнул интернет-площадки в «распространении сообщений насильственного характера, подстрекающих к терроризму или способных нанести ущерб человеческому достоинству». По мнению мусульман, такие видео могут увидеть и неправильно расценить несовершеннолетние, сообщает портал «Медиа Ньюс» .

Жалоба направлена на имя прокурора Франции.

Напомним, что 15 марта вооружённые люди ворвались в две мечети города Крайстчёрч в Новой Зеландии и открыли стрельбу. В результате теракта погибли 50 человек, примерно столько же раненых были доставлены в больницы. Обвинения в убийстве предъявлены австралийцу Брентону Тарранту, суд продлил его содержание под стражей до 5 апреля.

Minval.az