Хакеры могут взломать и получить доступ к вживленным пациентам кардиостимуляторам.

Об этом говорится в докладе Службы национальной безопасности США, сообщает Daily Mail.

Согласно сообщению, под угрозой взлома не менее 750 тысяч устройств фирмы Medtronic.

При этом упоминается, что доступ к медустройствам можно получить через радиосвязь, которая оказалась уязвима у данной модели дефибрилляторов.

Утверждается, что протокол связи Medtronic Conexus не зашифрован и не требует аутентификации пользователей.

Для нанесения вреда пациентам злоумышленник должен находиться в непосредственной близости от сердечного устройства, утверждают специалисты.

В свою очередь представители компании-производителе заявили, что в настоящее время не зафиксировано ни одного случая взлома кардиостимулятора. При этом в компании обещали выпустить более защищенное ПО для медицинского оборудования.

Minval.az