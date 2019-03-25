Армия обороны Израиля направляет дополнительные соединения к сектору Газа и начинает ограниченную мобилизацию резервистов после ракетного обстрела центральной части еврейского государства, в результате которого ранения получили семь израильтян, сообщает ТАСС.

«После оценки ситуации начальником Генерального штаба мы в настоящее время направляем две дополнительные бригады в район Южного командования. Проводится ограниченная мобилизация резервистов для конкретных подразделений», — говорится в распространенном военными коммюнике.

Ракета, выпущенная в понедельник по израильской территории из сектора Газа, была запущена членами движения ХАМАС, заявил официальный представитель израильской армии Авихай Эдри.

«ХАМАС осуществил запуск ракеты из сектора Газа в направлении центральной части Израиля. Речь идет о ракете этого движения. ХАМАС несет ответственность за то, что происходит в секторе Газа или запускается с его территории», — написал Эдри в Twitter.

Ранее сообщалось, что израильтяне грозят силовым ответом на обстрел, заставивший премьер-министра Биньямина Нетаньяху сократить визит в США и вернуться на родину.

Minval.az