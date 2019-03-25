Турция не намерена отказываться от покупки российских зенитных ракетных комплексов С-400. Такое заявление сделал глава государства Реджеп Тайип Эрдоган сделал в интервью телеканалу TGRT.

«Отказ от покупки С-400 не обсуждается, — сказал он. — Но если США сделают нам хорошее предложение по покупке комплексов Patriot, мы готовы их обсудить».

Ранее в марте представитель Пентагона Эрик Пэхон заявлял, что закупка Турцией С-400 приведет к «серьезным последствиям». 8 марта пресс-секретарь Минобороны США Чарльз Саммерс указал, что покупка заблокирует поставки Анкаре американских истребителей F-35 и зенитных комплектов Patriot.

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