Сербия не желает вступать в НАТО и намерена

твердо придерживаться политики военного нейтралитета. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, выступая в сербском городе Ниш на церемонии, посвященной памяти жертв агрессии НАТО на Югославию в 1999 году, сообщает РБК.

«Народ Сербии не хочет членства в НАТО. Военный нейтралитет является нашим естественным выбором», — сказал Вучич.

По его словам, на сегодняшний день Сербия закрепила за собой позицию уважаемого инициатора политических решений. Вучич отметил, что страна продемонстрировала готовность пойти на уступки путем концессий, а также раз и навсегда закрыть книгу постоянных конфликтов и открыть период мира и процветания для всех народов Балкан.

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