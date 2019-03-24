В НАТО заявляют об отсутствии угроз для РФ от командно-штабных учений в Грузии с участием военнослужащих 24 стран-членов НАТО и партнеров альянса.

«Эти учения направлены на предотвращение кризисов, что должно входить и в интересы северного соседа Грузии. Это и для них принесет пользу», — заявил в воскресенье в интервью «Общественному вещателю» Грузии возглавляющий командование сухопутных войск НАТО, генерал-лейтенант армии США Джон Томпсон.

«НАТО — это оборонный альянс, мы защищаем общие ценности, свободу и суверенитет наших стран, мы не говорим о нападении или других действиях, которые направлены против какой-либо страны. Целью проходящих в Грузии учений является отладка реагирования на кризисы. Они полностью оборонного характера», — цитирует его слова «Интерфакс».

Таким образом он прокомментировал вопрос о негативной реакции РФ на проходящие в Грузии учения НАТО.

Дж. Томпсон 29 марта примет участие в церемонии закрытия проходящих в Грузии учений «NATO-GEO EXERCISE 2019».

С ходом учений в понедельник лично ознакомится в рамках визита в Грузию генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Ранее сообщалось, что в учениях примут участие военнослужащие ВС Азербайджана.

Minval.az