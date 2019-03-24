Креативное агентство из Дании Virtue Nordic создало, как утверждается, первый в мире гендерно-нейтральный голос и назвало его Q. Компания надеется, что Q будут использовать в голосовых помощниках, пишет Rtvi.

Virtue Nordic называют Q альтернативой женскому голосу, который используют большинство голосовых помощников, в частности Alexa от Amazon и Siri от Apple.

Чтобы разработать Q датчане пригласили лингвиста из Университета Копенгагена Анну Йоргенсен. Йоргенсен помогала разработчикам разобраться, как вообще должен звучать гендерно-нейтральный голос.

Потом они записали пять голосов, которые опрашиваемые не относили сразу к женскому или мужскому. После этого разработчики провели еще один опрос, в котором участвовали 4,5 тысячи человек. Они должны были проранжировать голоса от 1 до 5, где 1 — мужской голос, а 5 — женский.

Выбрав самый подходящий голос Virtue Nordic откорректировали его, чтобы сделать полностью гендерно-нейтральным. Диапазон голоса Q — 145-175 Герц (диапазон мужского голоса — 85-155 Герц, женского — 165-255 Герц).

«Q — это голос ни одного человека, а голос многих — тех, кто борются за будущее инклюзинвное для каждого», — считают создатели голоса.

Пока Q существует только в виде концепта и не может использоваться на практике. Разработчики надеются, что это — дело времени, а сам голос в официальной презентации просит рассказать о нем Apple, Google, Amazon и Microsoft.

Minval.az