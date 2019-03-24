Warner Music стал первым в мире лейблом, который заключил музыкальный контракт с искусственным интеллектом. С помощью приложения Endel разработчики запишут 15 альбомов, некоторые из которых выйдут уже в этом году, пишет The Guardian.

Endel – это сервис для расслабления, концентрации, мотивации и улучшения сна. Он анализирует геолокацию пользователя, его пульс, время суток, погодные условия и создает индивидуальный трек.

С помощью нейросети записано уже пять пластинок: «Тихая ночь», «Дождливая ночь», «Облачный день», «Облачная ночь» и «Туманное утро». В следующих альбомах упор будет сделан на режимы «концентрация» и «в дороге».

Инвесторами альбомов выступили Amazon Alexa Fund и Jillionaire Major Lazer. «Мы создаем персонализированные аудиозаписи, но уверены, что слушателям понравятся и заранее записанные альбомы. Так мы сможем продемонстрировать силу музыки и технологий», – отметил создатель Endel Олег Ставицкий.

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