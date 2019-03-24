Развитие событий на российско-турецком треке — вновь в центре внимания экспертов. 8 апреля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправляется с визитом в Россию — об этом в Анкаре объявлено вполне официально. Администрация президента Турции информацию о программе предстоящего визита пока что не разглашает. Правда, в феврале заместитель министра культуры и туризма Турции Ахмет Халук Дурсун отмечал, что турецкая сторона рассчитывает на то, что президенты России и Турции дадут старт перекрестному Году культуры и туризма между двумя странами как раз 8 апреля в московском Большом театре.

Но главная интрига, конечно, не в этом. Между Анкарой и Вашингтоном продолжается пикировка по поводу намерений Турции приобрести у России ЗРК С-400 «Триумф». В начале марта представители Пентагона и Госдепа пригрозили, что Турция столкнется с «серьезными последствиями» в военных отношениях между Вашингтоном и Анкарой, если получит С-400. Не исключили и пересмотра участия Анкары в программе создания истребителя пятого поколения F-35. В Турции в ответ назвали приобретение С-400 «решенным делом».»Те, кто нам не продали [зенитные ракетные комплексы] Patriot делают неверные заявления по теме нашего приобретения С-400, — заявил Омер Челик, пресс-секретарь Партии справедливости и развития. — С-400 призваны обеспечить наши нужды для защиты воздушного пространства. И их заявления на эту тему уже пересекли черту допустимого».

Понятно, с какими надеждами за всей этой пикировкой наблюдают в Москве, где на разного рода аналитических ресурсах периодически всплывают пророчества в стиле «вот завтра Турция выйдет из НАТО и окончательно рассорится с США. А Владимир Путин тем временем так расхрабрился, что в ходе свое поездки в оккупированный украинский Крым в честь пятой годовщины его аннексии заявил: он-де пригласил президента Турции Тайипа Эрдогана на открытие Соборной мечети в Крыму, и тот, по словам Путина, отнесся положительно. «Президента Турции Эрдогана я уже пригласил. Он знает об этом и, насколько я понимаю, очень положительно отнесся к этому предложению. Ну посмотрим, как будет на самом деле, будет ли у него время, возможность приехать», — с удовольствием цитировали президента РФ СМИ России.

Строго говоря, строительство новой мечети в Крыму будет закончено в лучшем случае в конце 2019 года. Так что пока у Анкары есть все возможности держать паузу и никак не комментировать заявление Путина. Но эксперты напоминают: в Турции с самого начала выступили против аннексии Крыма. Этот полуостров в Анкаре считали и считают украинской территорией. Не скрывают здесь и своей обеспокоенности по поводу положения крымских татар.

Но самое главное, в те же дни президент Украины Петр Порошенко присутствовал на испытаниях турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2 в Хмельницкой области и дал им высокую оценку. «Испытания ударных турецких беспилотников Bayraktar, которые поставлены на вооружение украинской армии, прошли успешно. Поздравляю ВСУ и наших партнеров из Турции, а также всех украинцев — у нас сегодня появилось абсолютно новое современное оружие», — написал Порошенко в Twitter. Контракт на поставку дронов был подписан между Украиной и Турцией еще в январе. Сигнал слишком явный, чтобы его можно было не понять.

А вот здесь уже не обойтись без комментария. В Турции не могут не понимать: разговоры о «русскоязычных» в Крыму, о «Севастополе — городе русских моряков», и Херсонесе, где крестился князь Владимир — не более чем «пиар-обертка». Крым интересовал и интересует Россию прежде всего как точка для военной базы. Постпред Украины в ООН Владимир Ельченко уже предупреждал, что весь полуостров превратился в огромную военную базу и что «количество военной техники в Крыму и вокруг ныне превышает все допустимые лимиты». И в Турции не могут не понимать: во-первых, весь этот силовой кулак не в последнюю очередь собирается против нее. Во-вторых, лишившись поддержки союзников по НАТО, Анкара для Москвы станет легкой добычей, а планов «утвердиться на Босфоре» никто не отменял. А в-третьих, РФ открыто наращивает военные мускулы вокруг Турции — и в Армении, и в Сирии. Более того, и в Дамаске, и в Ереване не скрывают территориальных притязаний к Турции.

И что же — в Анкаре настолько наивны, что всего этого не понимают? И готовы броситься в объятия России, невзирая на все ее игры? Или…

А вот это «или» дает изрядную пищу для размышлений. Власти Турции ведут планомерную работу по укреплению собственных границ. Так, по последним сообщениям, АКР Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих местных выборах не выдвигает в Карсе и Игдыре близ границ с Арменией своих кандидатов, а поддерживает представителей МНР, то есть Партии националистического действия. Здесь снижается влияние курдских группировок, которые в Ереване не без оснований считали своими союзниками. В Армении, где кое у кого еще свежи воспоминания, как в Карсе ставили «памятник дружбе» и пытались сколотить объединение местных бизнесменов, выступавших за открытие армяно-турецкой границы, теперь впадают в состояние тихой паники: мэр Карса — азербайджанец!

Куда драматичнее развиваются события в турецко-сирийском приграничье. Несмотря на колоссальный заряд политических проблем, на границе Армении и Турции по крайней мере не стреляли. А вот на сирийской границе имели место и теракты с десятками жертв, и обстрелы турецкой территории сирийской артиллерией, и «залеты» боевых самолетов — и сирийских, и российских, один из которых, напомним, был сбит. Теперь кризис в отношениях Москвы и Анкары преодолен, и Эрдоган, судя по многим косвенным признакам, ведет на российском треке сложную и достаточно рискованную игру, которая отчасти описывается известной мудростью: «Держи друзей близко, а врагов еще ближе». Сегодня Турция решает очень важную для себя задачу по зачистке приграничных районов Сирии от террористов ИГ и РКК. Где нужно и лишить союзные РКК структуры помощи США, и обезопасить себя от сюрпризов со стороны России. Что уже диктует понятный план действий: в Турции, разумеется, не планируют и не хотят доводить ситуацию до серьезной ссоры с США и союзниками по НАТО. Но постоянно держат отношения с Вашингтоном в этакой «конфликтной готовности». И постоянно обнадеживают Москву. Где в ход идут и С-400, и перекрестный год культуры, и многое другое.

Только вот вряд ли за этими жестами стоит реальный пересмотр политического курса Анкары.

Нурани, политический обозреватель

Minval.az