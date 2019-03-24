Новозеландское ведомство по классификации фильмов и литературных произведений признало незаконным манифест Брентона Тарранта, который устроил стрельбу в городе Крайстчерч. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что теперь текст запрещен к владению и распространению на территории Новой Зеландии.

Напомним, 28-летнего австралийца Тарранта обвиняют в расстреле посетителей двух мечетей в городе Крайстчерч 15 марта. Жертвами нападения стали 50 человек. Атака признана терактом.

Незадолго до нападения Таррант опубликовал текст на несколько десятков страниц, где рассказал о формировании своих экстремистских взглядов. Он выступает против миграции из мусульманских стран в Европу и англоязычные страны по всему миру. Текст был опубликован в социальных сетях и отправлен премьер-министру Новой Зеландии Джасинде Ардерн.

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