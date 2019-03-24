Кабинет британского премьер-министра ​готовит против Терезы Мэй полномасштабный заговор с целью отстранения ее от власти.​ Об этом сообщило агентство Reuters, сылаясь на статью в The Sunday Times, которая выйдет 24 марта.

По информации источников газеты, после отставки Мэй главы ведомств рассчитывают, что процесс Brexit завершит временный преемник политика. Всего в статье приводятся слова 11 министров, которые подтвердили, что хотят, чтобы Мэй подала в отставку и освободила свое место для кого-нибудь другого.

Выступление против нынешнего премьера запланировано на понедельник, 25 марта.

В случае, если Мэй не согласится покинуть свой пост, главы ведомств пригрозят ей массовой отставкой, говорится в материале.​

Претендентами на пост Мэй Sunday Times называет министра иностранных дел Британии Джереми Ханта, министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Майкла Гоува и канцлера герцогства Ланкастерского Дэвида Лидингтона.

«Конец близок. Она уйдет через 10 дней», − цитирует Sunday Times слова одного из министров.

Ранее изображение передовицы номера издания с соответствующей статьей разместила в Twitter корреспондент Хелена Ли.

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