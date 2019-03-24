Президент США Дональд Трамп заявил, что силы антитеррористической коалиции во главе с США освободили 100% территории, которую террористическая группировка «Исламское государство» занимала в Сирии и Ираке. Об этом сообщило агенство Интерфакс.

Он также назвал боевиков ИГ трусами и неудачниками, но предостерег, что время от времени группировка, несмотря на поражение, может вновь заявлять о себе.

«Мы сохраним бдительность в отношении ИГ, объединяя мировые силы по борьбе с терроризмом, чтобы бороться с ИГ до тех пор, пока она не будет полностью повержена, вне зависимости от того, где она действует», − отметил американский лидер.

Он обратился к молодежи, призвав ее не верить пропаганде ИГ.

«Всем молодым людям в интернете, которые верят в пропаганду ИГ: вы погибнете, если присоединитесь к ним. Лучше подумайте о том, как прожить замечательную жизнь», − подчеркнул Трамп.

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