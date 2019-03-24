Десятки тысяч жителей Германии приняли в субботу, 23 марта, участие в акциях протеста против реформы авторского права в Евросоюзе, которая, как опасаются ее критики, приведет к ограничению свобод в интернете.

В Мюнхене, по данным полиции, на улицы вышло 40 тысяч человек, несущих плакаты: «Спаси свой интернет» и «Не ломайте интернет».

В Кельне на акцию вышло около 10 тысяч человек. В Гамбурге, Ганновере, Берлине, Дюссельдорфе организаторы насчитали несколько тысяч участников.

Акции в защиту свободного интернета проводятся в Германии уже несколько недель, судьба вызвавшего их проекта закона будет решаться во вторник в Европарламенте. Реформа, суть которой заключается в модернизации авторского права в эпоху цифровых технологий, обсуждается в Евросоюзе с 2016 года. Вокруг законопроекта велись ожесточенные дискуссии.

Крупные интернет-компании, в том числе Google и Wikipedia, высказывались против некоторых статей реформы. Речь, в частности, шла о статьях 11 и 13. Первая обязывает агрегаторы или социальные сети платить СМИ за повторное использование их материалов. Вторая подразумевает ответственность интернет-порталов за нарушение авторских прав их пользователями, передает сайт Deutsche Welle.

Для вступления в силу решение должно быть еще одобрено представителями всех стран-членов Европейского Союза и Европарламентом. Как указывает агентство dpa, эти процедуры в подобных случаях чаще всего носят формальный характер.

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