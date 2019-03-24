Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в обозримом будущем страна получит возможность стать членом Европейского союза и НАТО. Об этом он сказал, выступая в субботу в Черновцах.

«В следующие пять лет реализации нашего плана Украина уже вплотную приблизится к членству в ЕС, в НАТО», — утверждает он.

При этом Порошенко признал, что это не означает членство в обоих союзах. «Украина, может, еще не пересечет финишную ленточку, но точно пройдет точку невозврата или в СССР, или в Российскую империю», — добавил он.

По словам главы государства, без членства в этих союзах мир и безопасность на Украине будут зависеть от России.

Minval.az