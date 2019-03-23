В Бразилии на одной из плотин горнодобывающей компании Vale объявили высший уровень тревоги, она может прорваться в любой момент.
Уточняется, что уровень угрозы подняли до максимума, были активированы сирены.
Прорыв одной из плотин в районе муниципалитета Брумадинью произошел 25 января, потоки грязи накрыли административные здания компании Vale и дома жителей. По последним данным, погибли 212 человек.
В город были направлены силы гражданской обороны и ударные силы. В случае необходимости они будут проводить эвакуацию людей, которые живут в более отдаленных районах, но тем не менее находятся в зоне риска.