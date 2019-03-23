Пользователи соцсетей раскритиковали нападающего клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Салават Юлаев» Теэма Хартикайнена за фотографию с убитым лосем. Изображение появилось в Instagram-аккаунте хоккеиста.

Хартикайнен подписал фото словами о завершении сезона охоты. В ответ на это пользователи засыпали игрока угрозами. «Придурок, чтоб все охотники передохли», — ответил один из юзеров. «Убить беззащитное животное, еще и фоткаться с ним! Типа я крутой, вот посмотрите! Лучше бы тебя этот олень насадил на рога! И копытами запинал!» — отреагировал другой, передает новостной сайт Lenta.ru.

Хартикайнен занимает первое место среди самых результативных игроков плей-офф КХЛ. Он забросил 6 шайб и отдал 8 результативных передач.

View this post on Instagram Moose season just ended. A post shared by Teemu Hartikainen (@thardy70) on Mar 22, 2019 at 12:12pm PDT

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