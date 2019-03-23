Торговый представитель и министр финансов США Роберт Лайтхайзер и Стивен Мнучин отправятся в Китай на переговоры по двусторонней торговле, об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс.

«Торговый представитель Соединенных Штатов и министр финансов Стивен Мнучин посетят Пекин для встреч на руководящем уровне, которые начнутся 28 марта 2019 года, с целью продолжения переговоров, направленных на улучшение торговых отношений между Соединенными Штатами и Китаем», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

Вашингтон также ожидает делегацию из Китая во главе с вице-премьером страны Лю Хэ 3 апреля, утверждается в заявлении.

В декабре 2018 года Вашингтон установил 1 марта «жестким» крайним сроком для заключения торговой сделки с Китаем. В противном случае американская сторона угрожала масштабными пошлинами на китайские товары.

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