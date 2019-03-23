Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложила членам британской палаты общин напрямую поговорить с ней о дальнейшем развитии ситуации с Brexit.

Также в письме к британским депутатам премьер заявила, что может не вынести сделку по Brexit в палату общин на третье голосование.

«Если будет казаться, что недостаточное число депутатов поддерживает сделку, чтобы вновь вынести ее на голосование, или же если парламент вновь ее отвергнет, мы можем до 12 апреля попросить о продлении сроков Brexit», — отметила она в письме, сообщает агенство «Интерфакс».

Всего, написала Т.Мэй, у депутатов теперь есть четыре варианта развития событий. Так, Великобритания может отменить Brexit, выйти из ЕС без соглашения, вновь отложить сроки Brexit или же согласовать сделку и выйти из ЕС 22 мая.

Minval.az