Орбиту Международной космической станции (МКС) подняли в рамках подготовки к стыковке грузового корабля «Прогресс-МС-11».

«Проведена коррекция орбиты Международной космической станции с целью формирования баллистических условий для запуска и стыковки грузового корабля «Прогресс-МС11», — говорится в сообщении «Роскосмоса» в социальных сетях.

По данным госкорпорации, для осуществления маневра в 17:22 по Москве включили двигатель грузового корабля «Прогресс-МС-10», время его работы составило 342,3 сек. «В результате станция получила приращение скорости на 0,69 м/сек», — отмечается в сообщении, передает агенство «Интерфакс».

В «Роскосмосе» сообщили расчетные параметры орбиты МКС: минимальная высота над поверхностью Земли — 408,8 км, максимальная высота — 428,8 км.

Высоту орбиты МКС подняли более чем на 1 км.

Запуск транспортного грузового корабля «Прогресс МС-11» запланирован на 4 апреля 2019 года. Грузовик доставит на МКС около 2 тонн грузов: топливо, воду, воздух, продукты, запчасти и научное оборудование.

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