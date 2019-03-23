Румынская армия отказывается от автомата Калашникова. На замену «калашникову» румынские войска получат итальянский автомат.

Об этом сообщил министр экономики Румынии Николае Беделеу.

Румынский завод в городе Плопень начнет в сотрудничестве с итальянским производителем оружия Beretta выпуск двух новых видов автомата ARX-160.

«Это оружие уже было опробована вооруженными силами Румынии. Мы провели переговоры с нашими итальянскими коллегами и заключили соответствующий договор», — отметил Беделеу, сообщает агенство Укринформ.

Он подчеркнул, что армия Румынии должна отказаться от старого оружия — автоматов Калашникова — ради соответствия стандартам НАТО.

Министр также добавил, что автоматы ARX-160, произведенные в Румынии, будут предназначаться не только для перевооружения армии страны — часть из них пойдет на экспорт.

Minval.az