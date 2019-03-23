Апостольским администратором столичной епархии, то есть временно исполняющим обязанности до назначения архиепископа, назначен епископ город Копиапо, представитель ордена капуцинов Селестино Брако.

Эссати на родине обвиняется в участии в сокрытии сексуальных преступлений в отношении несовершеннолетних, включая громкое дело влиятельного чилийского священника Фернандо Карадимы, который ранее был признан виновным в педофилии и впоследствии был лишен духовного сана после экстраординарного решения главы Римско-католической церкви, передает РИА Новости.

Чрезвычайные шаги, предпринимаемые ныне папой Римским, связаны с громким скандалом, который разразился в католической церкви Чили в связи с обвинениями против почти 80 местных священников в сексуальных домогательствах к несовершеннолетним. В октябре папа Франциск лишил духовного сана двух епископов, которые ранее были обвинены в сексуальном насилии над несовершеннолетними. В июне он удовлетворил прошения об отставке трех чилийских епископов.