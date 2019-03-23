Национальная полиция Украины с субботы взяла под круглосуточную охрану избирательные комиссии в преддверии президентских выборов, которые пройдут 31 марта.
Об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич во время совещания.
По его словам, полиция переходит к практическому этапу обеспечения общественной безопасности в рамках избирательного процесса.
«С сегодняшнего дня мы взяли под охрану все избирательные комиссии — их 199. Для обеспечения безопасности их работы по всей стране круглосуточно привлечены более 400 сотрудников полиции», — приводит его слова в субботу сайт национальной полиции Украины.
Кроме того, Фацевич сообщил, что за сутки в полицию поступило 145 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом, по девяти фактами открыты уголовные дела, сообщает РИА Новости.
Он также добавил, что всего с начала предвыборной кампании зарегистрировано 3 тысячи 787 заявлений и сообщений, по 202 из них полиция открыла уголовные дела.