По его словам, полиция переходит к практическому этапу обеспечения общественной безопасности в рамках избирательного процесса.

«С сегодняшнего дня мы взяли под охрану все избирательные комиссии — их 199. Для обеспечения безопасности их работы по всей стране круглосуточно привлечены более 400 сотрудников полиции», — приводит его слова в субботу сайт национальной полиции Украины.