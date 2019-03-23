Глава МИД Белоруссии Владимир Макей выразил уверенность, что для решения проблем с Россией необходима совместная «рутинная» работа.

По его словам, Москва ведет много «лишних разговоров» и «пустой болтовни», тогда как многие спорные вопросы не следует выплескивать в публичное пространство.

«Каждый раз, когда я прихожу на работу и включаю „Россия 24“, вижу бегущей строкой: Россельхознадзор закрыл четыре предприятия или еще что-то там», — цитирует министра «БелТА».

При это Макей выразил поддержку МИД РФ относительно заочной дискуссии российского посла в Минске Михаила Бабича и белорусского МИД.

Minval.az