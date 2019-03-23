Служба безопасности Украины даст правовую оценку визиту кандидата в президенты Юрия Бойко и председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука в Москву.

Об этом заявил руководитель аппарата главы ведомства Игорь Гуськов.

«Мы дадим правовую оценку визита одного и второго гражданина Украины в страну-агрессор, так и их заявлениям», — цитирует Гуськова РИА Новости.

Бойко встретился в Москве с премьер-министром России Дмитрием Медведевым. В ходе беседы политик говорил о необходимости прекращения санкций в отношении РФ. Кроме того, он предложил варианты пролонгации украино-российского договора по транзиту газа, который истекает в конце 2019 года.

Minval.az