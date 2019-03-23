Свинина на завтрак, обед и ужин, вдалбливание слов китайского гимна и тотальный контроль над разумом и чувствами. Бывший заключенный лагеря по перевоспитанию мусульман в Китае рассказал об ужасах, с которыми он столкнулся во время пребывания там.

Казах Омар Бекали провел несколько недель в одном из таких «центров», а вернее, лагерей. Этот опыт стал для него скорее пожизненной травмой, чем образованием. Бекали — один из немногих, кто решился выступить публично и раскрыть правду о том, что на самом деле творится в таких учреждениях.

Бекали родился в Синьцзяне, но, как и многие представители нацменьшинств, уехал в Казахстан на поиски работы и получил там гражданство. Так случилось, что в 2017 году Бекали вернулся в Синьцзян по работе и был арестован.

Мужчина провел семь месяцев в тюрьме по обвинению в «пособничестве терроризму», затем его перевели в лагерь для перевоспитания. По его словам, эти учреждения преследуют только одну цель — изменить религиозные убеждения людей.

«Каждое утро, с 07:00 до 07:30, мы должны были петь гимн Китая. Мы пели вместе по 40 или 50 человек, стоя лицом к стене. Даже год спустя эта музыка все еще звучит у меня в голове», — рассказывал Бекали, сообщает телеканал «360» со ссылкой на газету Daily Mail.

Среди обязанностей заключенных также было есть свинину по пятницам — священным дням для мусульман. Законы ислама вообще запрещают мусульманам употреблять свинину. Кроме того, так называемым «студентам» разрешалось разговаривать только на китайском, нельзя было молиться и даже отращивать бороды.

Бекали рассказал и о пытках. Однажды его привязали с раскинутыми руками так, что его ноги едва касались земли. В таком положении мужчина провел четыре дня. Его заковывали в наручники, угрожали сожжением паспорта, без которого он никогда бы не смог покинуть страну.

К счастью, через два месяца заключения Бекали удалось убежать, как он считает, во многом благодаря властям Казахстана. Мужчина признался, этот шрам для него не заживет никогда.

Сейчас Бекали живет в Турции с женой и детьми. Он уже долгое время не получает новостей от троих братьев и родителей, которые все еще остаются в Китае.

Minval.az