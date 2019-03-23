Герцогиня Суссекская Меган Маркл вопреки слухам будет рожать первенца не в государственной больнице «Фримли-Парк», расположенной неподалёку от её дома, а в лондонском госпитале Святой Марии, где это делала и Кейт Миддлтон.

37-летняя Маркл окажется в больнице уже в ближайшие недели. Руководство учреждения дало указания отменить выходные дни для персонала в апреле в ожидании визита именитой роженицы, передаёт The Daily Mail.

Отмечается, что в госпитале сформировалась уже некоторая традиция «королевских родов». Именно здесь появились на свет дети принцессы Дианы — Уильям и Гарри. Здесь же родился первенец принцессы Анны Питер Марк Эндрю Филлипс. В общей сложности в больнице увидели свет восемь отпрысков монарших особ.

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