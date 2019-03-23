Захватывающее противостояние морского льва и калифорнийской тройнозубой акулы удалось снять очевидцам в США в районе острова Алькатрас в заливе Сан-Франциско. На кадрах видно, как морской лев подбрасывает акулу в воздух и бьет о поверхность воды. По словам специалистов Центра морских млекопитающих, такая «тактика броска» используется для оглушения добычи, передает российский телеканал «Пятый».

Калифорнийские морские львы привлекают туристов со всего мира, при этом иногда даже нападают на пловцов в акватории Сан-Франциско. К счастью, такие инциденты происходят достаточно редко.

Minval.az