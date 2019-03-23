На 91-ом году жизни скончалась актриса Валентина Дворянинова, которая первая в 1964 году записала песню для «Спокойной ночи, малыши».

Как рассказала давняя подруга артистки Ольга Диктович, Валентина Петровна умерла в одном из частных пансионатов для пожилых людей в Подмосковье, в котором она жила в последнее время. Артистка была одинока, детей у нее не было. Всю жизнь она прожила в коммунальной квартире, сообщает «Российская газета».

Голос Валентины Дворяниновой звучал в передаче для детей 12 лет. Также она исполнила такие песни, как «Калина красная», «Карелия», «Как тебе служится», «Линахамари».

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