Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что «время европейской наивности» во вопросах получения китайских инвестиций прошло.

«Мы обсуждали инвестиции в инфраструктуру, важные вопросы по стандарту связи 5G, и я должен четко заявить: время европейской наивности истекло», — сказал он.

Макрон сообщил, что на встрече лидеров стран ЕС было одобрено введение «инструмента контроля за стратегическими инвестициями», а также «возобновились работы над принципом взаимности при открытии государственных рынков». Он также поддержал представленные Еврокомиссией 10 пунктов о будущем развитии экономических отношений с Китаем.

Трансляцию выступления президента в Брюсселе вела пресс-служба Европейского совета, передает ТАСС.

Президент предположил, что Европе следует «противостоять США и Китаю, которые являются союзниками по определенным темам». «Я думаю, это пробуждение было необходимо», — сказал он, отметив, что у Европы существуют «системные противники», которые одновременно являются торговыми партнерами и инвесторами. При этом Макрон не уточнил, о ком конкретно идет речь.

«На протяжении долгих лет мы придерживались разнонаправленного подхода, и Китай, надо сказать, воспользовался нашей разобщенностью», — продолжил он. По словам Макрона, некоторые страны «очень сильно зависят от иностранных инвестиций, в частности от Китая». Он напомнил, что в период кризиса после 2008 года, когда проводилась массовая приватизация предприятий, конкуренции со стороны европейских компаний практически не было, а главными покупателями были именно китайские инвесторы. В связи с этим глава государства повторил свою позицию о том, что страны ЕС не должны вести переговоры об инфраструктурных и стратегических инвестициях на двусторонней основе, призвав их согласовывать свои действия на уровне Евросоюза в рамках единого подхода.

Макрон заявил, что обсудит вопросы многостороннего сотрудничества с председателем КНР Си Цзиньпином во время его визита во Францию и встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель и председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. По его словам, стороны могут найти точки соприкосновения в таких вопросах, как изменение климата.

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