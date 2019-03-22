Чешская контрразведка раскрыла в Праге группу хакеров, работавших на спецслужбы Российской Федерации

В столице Чехии, Праге, ликвидирована группа хакеров, работавших под прикрытием на Российскую Федерацию. Об этом сообщил авторитетный еженедельник Respekt. Автор публикации — известный чешский публицист Ондржей Кундра. Он рассказал Радио Свобода, что группа хакеров действовала в Чехии более двух лет и большую часть этого времени за ее работой следили сотрудники чешской службы безопасности.

В ходе журналистского расследования было установлено, что в группу хакеров входили как граждане Чехии, так и россияне, получившие ранее чешское гражданство. Они основали в Праге две частные компании по продаже компьютерного оборудования и программного обеспечения. Под прикрытием этой деятельности они осуществляли кибератаки против стран Европейского союза. Компьютерную технику ввозили в Чехию из других стран по российским дипломатическим каналам. По сообщениям чешских СМИ, хакеры подчинялись российской ФСБ.

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