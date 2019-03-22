На Международной космической станции (МКС) предположительно 23 марта пройдет коррекция орбиты, в ходе которой её средняя высота увеличится на 1,2 км, сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш).

«Коррекция орбиты запланирована на 23 марта, включение двигательной установки — на 17:22 мск (18:22 GMT +5). Средняя высота увеличится на 1,2 км. Двигатели грузового корабля «Прогресс МС-10″ должны проработать 342,3 секунды», — уточнили в институте.

По данным ЦНИИмаш, коррекция необходима для формирования баллистических условий для полета российского транспортного корабля «Прогресс МС-11» на МКС.

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