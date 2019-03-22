Визит лидера КНДР в Россию может состояться в ближайшее время, для подготовки этого визита в Москву прибыли помощники Ким Чен Ына, сообщил РИА Новости в пятницу, как передает источник в российском парламенте.

«Сегодня прибыли его помощники готовить его визит. Он может состояться в ближайшее время — ещё до лета. Но точных дат ещё нет», — сказал собеседник агентства.

Minval.az