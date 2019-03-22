«Сегодня прибыли его помощники готовить его визит. Он может состояться в ближайшее время — ещё до лета. Но точных дат ещё нет», — сказал собеседник агентства.
Дата: 2019/03/22 18:20
Раздел: Мир
Просмотров:
40
Новости друзей
Другие новости раздела
NYT: дочь и зять Трампа нарушили закон США
Дочь и советник президента США Иванка Трамп и ее муж и старший советник президента Джаред Кушнер, которые
Новейший российский вертолет заметили в Сирии
Новейший российский ударный вертолет Ми-28НМ принял участие в операции в Сирии.
Вице-премьер Новой Зеландии: Недоразумение в отношениях с Турцией устранено
Недоразумение в отношениях Новой Зеландии с Турцией, связанное с заявлением турецкого лидера Тайипа Эрдогана после терактов в
В древней могиле нашли «айфон» бронзового века
Археологи изучили нож, погребенный с останками женщины четыре тысячи лет назад в могиле под британской гостиницей.
Взрыв на химзаводе в Китае унес жизни 47 человек
Мощный взрыв на химзаводе в китайской провинции Цзянсу унес жизни 47 человек. Об этом сообщает Reuters.
Футболист «Арсенала» пришел в мечеть в шортиках и разозлил мусульман
Испанский полузащитник «Барселоны» Денис Суарес, выступающий на правах аренды в лондонском «Арсенале», столкнулся с критикой после посещения
Найден первый трон из квеста по Игре престолов
В Британии был найден первый из шести прятанных тронов рамках квеста #ForTheThrone в честь сериала Игра престолов,
Facebook сознался в хранении миллионов паролей в открытом виде
Социальная сеть Facebook годами хранила сотни миллионов паролей пользователей в виде простого текста, благодаря чему как минимум
Венгрия получит газ из России в обход Украины
Поставки российского газа в Венгрию не будут зависеть от перспектив заключения нового транзитного соглашения между Москвой и