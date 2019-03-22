Испанский полузащитник «Барселоны» Денис Суарес, выступающий на правах аренды в лондонском «Арсенале», столкнулся с критикой после посещения мечети в Кувейте, сообщает StepFeed.

25-летний хавбек со своей девушкой посетил Большую мечеть. Испанец вошел в помещение в шортах. Нарушение дресс-кода вызвало неоднозначную реакцию в социальных сетях. Поведение испанца также обсуждалось и в местных СМИ.

Суареса раскритиковали за «неуважение к святому месту». Руководство мечети выступило с заявлением о том, что правила посещения мечети были доступны как на арабском, так и на английском языках, передает «Лента.ру».

Суарес перешел в Арсенал в январе 2019-го. Выступая за «Барселону», хавбек завоевал пять трофеев — по два раза выиграл Кубок и Суперкубок Испании, становился победителем чемпионата страны. Также футболист известен по игре за «Севилью», «Вильярреал» и «Сельту».

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