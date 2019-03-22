В Британии был найден первый из шести прятанных тронов рамках квеста #ForTheThrone в честь сериала Игра престолов, сообщает BGR.

Первый Железный трон обнаружили двое парней в лесу в английском Глостершире. На его поиски у поклонников саги было 15 дней с момента публикации на специальном сайте ролика с троном.

За успешное выполнение первого этапа квеста парни также получили в подарок корону и импровизированную фотосессию на троне.

После первой находки HBO опубликовал видео с локацией второго Железного трона. На кадрах видно, что он спрятан в снегах.

Minval.az