Дагестанская правозащитница, сопредседатель движения «Правозащита» Гульнара Рустамова погибла в сирийском населенном пункте Багуз. Об этом сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на знакомую активистки.

По ее словам, Рустамова и еще несколько человек попали под обстрел, который велся силами возглавляемой США коалиции. «Они поняли, что умрут либо от пули, либо от бомбы», — рассказала собеседница издания.

О смерти правозащитницы сообщила также пользователь Instagram Айят Абдурахманова. «Не стало Гюльнары. Рустамовой. Ушла в Багузе. Многим из вас она известна как человек, который многое сделал для уммы и для мусульман Кавказа», — написала она.

По информации «Кавказ.Реалии», в подконтрольном боевикам сирийском Багузе находились преимущественно женщины и дети. Источник издания рассказал, что Рустамова с еще одной женщиной были последними, кто оставался на территории обстрела. «Когда была возможность покинуть место, они категорически отказались, хотя понимали, что могут быть там убиты», — говорится в сообщении.

Лагерь боевиков Багуз находится на юго-востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Поселение является последним в долине реки Евфрат оплотом отказавшихся сложить оружие исламистов.

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