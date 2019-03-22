Заявление президента США Дональда Трампа о необходимости признать Голанские высоты за Израилем может привести к новому витку столкновений.

Как передает РИА «Новости», об этом заявил представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми

По его словам, что Тегеран осуждает заявление Трампа о необходимости признать Голанские высоты за Израилем.

«Сионистский режим как режим оккупационный не имеет суверенитета ни над одной из арабских и исламских территорий. Необходимо быстро покончить с агрессией и оккупацией со стороны этого режима», — подчеркнул представитель иранского МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что Иран намерен внимательно следить за всеми переменами и определит свою политическую линию по итогам консультаций с правительством Сирии и другими странами.

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