Президент США Дональд Трамп может привлечь к управлению Федеральной резервной системой (ФРС) бывшего экономического аналитика CNN Стивена Мура, сообщает Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника.

Как отмечается, Мур является близким знакомым экономического советника Белого дома Ларри Кудлоу, который был экономическим обозревателем CNBC.

В агентстве подчеркнули, что Мур обвинял ФРС в замедлении экономики США, поддерживая тем самым американского лидера.

Ранее сообщалось, что председатель ФРС США Джером Пауэлл ответил на критику Трампа. По словам Пауэлла, ФРС будет принимать неполитизированные решения.

Он также добавил, что ФРС будет проводить денежно-кредитную политику с целью поддержать максимальную занятость и стабильные цены.

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