Президент США Дональд Трамп настаивает на увеличении китайской стороной закупок американских товаров в два-три раза, сообщает телеканал CNBC.

Источники телеканала утверждают, что участники переговоров с американской стороны стремятся на заключение с Китаем соглашение, которое «сосредоточено на долгосрочных изменениях в экономике этой страны», но господин Трамп хочет «сократить торговый дефицит».

«Трамп давно хотел получить увеличение закупок Китая в «два или три раза» по сравнению с цифрой в 1,2 трлн. долларов США. Он возобновил свое требование в последние недели, после того как торговый разрыв между США и Китаем начал увеличиваться», — отмечает телеканал.

Отметим, что в 2018 году был зафиксирован рекордный дефицит торгового баланса США — 891,3 млрд. долларов США, дефицит торговли товарами с Китаем также достиг рекордных 419,2 млрд. долларов.

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