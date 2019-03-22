Администрация президента США Дональда Трампа продолжит оказывать санкционное давление на Иран с целью ограничить масштаб его влияния на Ближнем Востоке в интервью телеканалу Fox News госсекретарь США Майкл Помпео.

«Эта администрация (президента США Дональда Трампа) предпринимает серьезные усилия в противовес широкому перечню угроз со стороны Ирана, который стремится расширить свой охват

(свое влияние) на Ближнем Востоке. Мы будем продолжать поступать именно так», — предупредил Помпео.

«Мы (США) сейчас уже выделили боевиков в Ираке (в качестве членов террористических группировок), выделили высокопоставленных руководителей в КСИР (Корпусе стражей исламской революции — элитных частях ВС Ирана), а также финансовые организации, финансовых агентов, причастных к перемещению незаконных средств для помощи хуситам (в Йемене), для помощи (палестинскому движению) ХАМАС и (ливанской партии) «Хезболлах», — утверждал госсекретарь.

США в феврале внесли в санкционные списки две иранские организации, восемь связанных с ними физических лиц из Ирана и еще одного гражданина этой страны за причастность к деятельности КСИР.

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